Samb non si può giocare un primo tempo così

Marco Mancinelli è scuro in volto quando si presenta dinanzi a microfoni e taccuini nella sala stampa del Moccagatta di Alessandria. Una pesante sconfitta per 4-2 difficile da digerire soprattutto per il modo in cui è arrivata. Dal 13' al 42' pt la Samb è praticamente scomparsa dal campo con la Juventus Next Gen che si porta facilmente sul 4-0. "Se l'atteggiamento della squadra sarà sempre quello della prima frazione di gioco, la Samb avrà grandi problemi", afferma Mancinelli, giustamente e senza mezze misure. "Ho dovuto ribaltare lo spogliatoio, lanciare le borse per aria per avere dalla squadra un altro approccio alla partita.