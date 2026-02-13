Salvini blocca gli scioperi del 16 febbraio e del 7 marzo | Non durante le Olimpiadi Precettiamo

Matteo Salvini ha deciso di bloccare gli scioperi previsti per il 16 febbraio e il 7 marzo a causa delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato i provvedimenti per garantire il funzionamento dei trasporti durante i giorni dei Giochi, sottolineando l’importanza di evitare disagi ai visitatori e agli atleti. In concreto, il governo ha imposto la precettazione ai lavoratori del settore, impedendo loro di scioperare in quei giorni specifici.

Come annunciato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Mit è arrivato lo stop alle due giornate di protesta del trasporto aereo che invece erano state confermate dai sindacati Niente scioperi durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, come annunciato in precedenza, ha deciso di precettare gli scioperi nel trasporto aereo del 16 febbraio e del 7 marzo, che rischiano di creare disagi durante i Giochi invernali. La conferma è arrivata attraverso una nota dal Mit: "Il ministro, preso atto delle indicazioni della Commissione di Garanzia Sciopero e della determinazione dei sindacati rispetto alle agitazioni del settore aereo proclamati durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi, ha deciso di precettare.

Le organizzazioni sindacali hanno deciso di confermare gli scioperi dei voli per il 16 febbraio e il 7 marzo, a causa delle tensioni sulla rinnovo dei contratti e delle condizioni di lavoro.

Matteo Salvini ha deciso di precettare gli scioperi aerei programmati per il 16 febbraio e il 7 marzo, perché il governo vuole evitare disagi durante le Olimpiadi invernali, che iniziano il 9 febbraio.

