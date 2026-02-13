Salute allenare la velocità mentale riduce il rischio di sviluppare demenza
Un gruppo di ricercatori italiani ha scoperto che allenare la velocità mentale con un breve programma di esercizi al computer può ridurre il rischio di sviluppare demenza fino a 20 anni dopo, grazie a un miglioramento della capacità di gestire compiti complessi e di elaborare le informazioni più rapidamente.
Un breve programma di allenamento cognitivo al computer, mirato ad aumentare la velocita’ di elaborazione delle informazioni e la capacita’ di gestire compiti complessi con attenzione divisa, e’ associato a un rischio significativamente piu’ basso di ricevere una diagnosi di demenza fino a 20 anni dopo. E’ quanto emerge da uno studio randomizzato finanziato dai National Institutes of Health e pubblicato sulla rivista Alzheimer’s & Dementia: Translational Research and Clinical Interventions, condotto da un gruppo di ricercatori coordinato da Marilyn Albert, direttrice dell’Alzheimer’s Disease Research Center di Johns Hopkins Medicine.🔗 Leggi su Ildenaro.it
L'allenamento cognitivo riduce il rischio di demenza
Un gruppo di ricercatori italiani ha scoperto che l’allenamento cognitivo al computer può ridurre il rischio di demenza, anche dopo due decenni.
Il caffè riduce il rischio di demenza: quante tazzine bere al giorno
La scienza conferma: bere caffè ogni giorno aiuta a ridurre il rischio di demenza.
