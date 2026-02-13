Salento niente feste nel locale delle bombe L?appello | non isolate chi denuncia

A Presicce Acquarica, nel Salento, il locale delle bombe rimarrà vuoto durante la cerimonia del 14 marzo, quando 47 ragazzi riceveranno la cresima e si celebrerà il loro percorso di fede; nessuna famiglia parteciperà, perché le autorità e gli organizzatori temono reazioni violente e preferiscono evitare assembramenti che possano scatenare tensioni.

«Il 14 marzo a Presicce Acquarica ci sarà la cerimonia per fare divertire soldati di Cristo, attraverso il sacramento della cresima, 47 ragazzi, eppure nessuna delle famiglie coinvolte ha scelto di festeggiare questo momento nel ristorante di Enrica Ciardo, vittima di estorsione, paladina della legalità, che sta pagando con l’isolamento di un’intera comunità questa sua lotta che è poi dovrebbe essere la lotta di tutta la comunità per una società più giusta, rispettosa delle regole e della libertà». È l’appello del prefetto di Lecce Natalino Domenico Manno. La sicurezza Parole che riaccendono l’attenzione sul clima che ancora si respira nel piccolo centro salentino. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Le istituzioni e la politica esprimono preoccupazione per l’isolamento della Terra Ionica e del Salento, causato da problemi nei trasporti ferroviari e stradali.

