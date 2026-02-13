Sagra della Madonna di Lourdes a Campagnalta di San Martino di Lupari

La tradizionale sagra della Madonna di Lourdes a Campagnalta di San Martino di Lupari riprende quest’anno, portando in paese un momento di festa e devozione dal 7 al 22 febbraio. La manifestazione, che ogni anno richiama molti visitatori, si svolge in un’atmosfera di calore e tradizione, con processioni, eventi religiosi e appuntamenti per tutta la famiglia. Quest’edizione si arricchisce di iniziative speciali, come la benedizione delle case e momenti di convivialità, per rafforzare il senso di comunità tra gli abitanti e gli ospiti.

Torna la sagra paesana della Madonna di Lourdes a Campagnalta di San Martino di Lupari, dal 7 al 22 febbraio.Appuntamento in Via Stochi 2, San Martino di Lupari (PD) all'interno del capannone riscaldato allestito ad hoc per l'occasione.