Sabato Lazio-Atalanta | Palladino ha alternative in tutti i reparti

Sabato, la partita tra Lazio e Atalanta si gioca per la sfida di campionato, perché Palladino sta valutando diverse opzioni in tutte le linee della sua squadra. L’allenatore nerazzurro sta considerando vari cambiamenti per adattarsi agli infortuni e alle squalifiche, con alcuni giocatori che si contendono un posto da titolare. La scelta finale dipenderà anche dalla condizione fisica e dalla strategia che deciderà di adottare.

SERIE A. Ballottaggi in quasi tutti i reparti in casa atalantina in vista della trasferta di sabato 14 febbraio (fischio d’inizio alle 18) sul campo della Lazio. Assente solo l’infortunato Charles De Ketelaere. C’è curiosità per capire con quale formazione l’Atalanta scenderà in campo sabato 14 febbraio (ore 18) sul campo della Lazio. Mister Palladino ha infatti alternative in tutti i reparti e in più, con i playoff di Champions League alle porte (martedì 17 andata a Dortmund) non è escluso che il tecnico nerazzurro faccia un po’ di turnover. In attacco Scamacca ha recuperato e contenderà un posto a Krstovic. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Da dicembre, l’Atalanta sembrava aver perso strada.

