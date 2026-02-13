Sabato, manifestanti italiani hanno manifestato solidarietà al popolo curdo, chiedendo di mettere fine all’assedio di Kobane. La città nel nord della Siria ha celebrato l’undicesimo anniversario della sua liberazione, avvenuta nel 2014, dopo mesi di combattimenti contro i militanti dell’ISIS. Le proteste si sono concentrate davanti alle ambasciate turche, con cartelli e striscioni contro l’occupazione e le violenze.

Il 26 gennaio scorso è stato l’undicesimo anniversario della liberazione di Kobane. La città, sita nel nord della Siria, venne liberata dalle milizie Curde, JPG e YPG ed era assediata da mesi dai tagliagole dell’ISIS sotto la supervisione del governo turco. Oggi Kobane è nuovamente sotto assedio. Sempre da parte delle forze dell’ISIS che però non sono più considerate dall’occidente una formazione terroristica. Infatti l’ISIS nel frattempo, grazie all’aiuto di Turchia, Israele e Stati Uniti, ha preso il controllo della Siria cacciando il Presidente Bashar al-Assad. I paesi occidentali hanno preferito i terroristi islamici al regime siriano amico della Russia e così al-Jolani, tagliagole e capobanda dell’ISIS, è da circa un anno il Presidente della Siria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sabato di lotta al fianco del popolo curdo: basta con l’assedio a Kobane

