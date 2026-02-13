Sabatini ha commentato oggi la situazione del Napoli, definendo Vergara un acquisto da 50 milioni di euro e lodando Hojlund come un talento straordinario, mentre ha sottolineato che Buongiorno necessita di maggiore supporto in difesa.

"> La stagione del Napoli si è rivelata particolarmente complessa, contrassegnata da un numero significativo di infortuni che hanno colpito diversi titolari. Walter Sabatini, dirigente sportivo, ha discusso questi aspetti durante un’intervista a Radio Marte, evidenziando l’impatto che tali eventi hanno sul rendimento della squadra. Le perdite di giocatori chiave influenzano profondamente la dinamica del gruppo, rendendo le sfide ancora più impegnative. Il Mercato e le Scommesse sul Calciomercato. Quando si parla di trasferimenti, è difficile pronosticare sempre il successo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Sabatini: "Vergara da 50 milioni, Hojlund straordinario, Buongiorno ha bisogno di sostegno."

Sabatini difende Vergara, dicendo che gioca come un calciatore da 50 milioni.

Sabatini difende Vergara e ribadisce che vale 50 milioni.

