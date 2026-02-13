Russia il cotone uzbeko dietro gli attacchi missilistici | è un materiale insostituibile

La Russia ha lanciato attacchi missilistici contro obiettivi strategici, e ora emerge che il cotone uzbeko gioca un ruolo chiave in questa operazione. Documenti riservati ottenuti dalla redazione di United24 rivelano che il materiale tessile, considerato insostituibile, viene utilizzato nella produzione dei componenti dei missili russi. A distinguere questa notizia, c’è anche il dettaglio che la stessa produzione di cotone in Uzbekistan ha subito un incremento proprio in corrispondenza degli attacchi.

Documenti riservati e ottenuti dalla redazione di United24 dimostrano come la produzione missilistica russa dipenda dal cotone proveniente dall'Uzbekistan. I registri interni pubblicati da media online descrivono il materiale come insostituibile per i sistemi Iskander e S-300. In base alle sanzioni, viene spedito in Russia etichettato semplicemente come “cotone”. L'approfondimento parte da un luogo sperduto e tranquillo: Fergana, pittoresca e tranquilla città dell'Asia centrale, in Uzbekistan, situata nella fertile valle di Fergana, una regione nota fin dai tempi della Via della Seta. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Russia, il cotone uzbeko dietro gli attacchi missilistici: è un materiale insostituibile Approfondimenti su russia cotone "Base militare rafforzata contro attacchi missilistici cinesi": cosa c'è dietro la mossa degli Usa Olimpiadi Milano-Cortina, attacchi hacker a raffica contro siti legati ai Giochi: dietro l'ombra della Russia Una serie di attacchi hacker ha colpito diversi siti legati alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Argomenti discussi: Il cotone uzbeko per le armi russe – o quelle europee?; RUSSIA: Spari al vicecapo dell’intelligence militare Alekseev. Russia, il cotone uzbeko dietro gli attacchi missilistici: è un materiale insostituibileDocumenti riservati e ottenuti dalla redazione di United24 dimostrano come la produzione missilistica russa dipenda dal cotone proveniente dall'Uzbekistan. I registri interni ... ilmessaggero.it Madras in Puro Cotone Da 8 a 10€ al metro IL PIÙ GRANDE OUTLET DI SCAMPOLI IN ITALIA Iscriviti alla nostra community Whatsapp https://whatsapp.com/channel/0029Va9xGyF11ulHhfWNlS0B Oppure prenota la tua videochiamata Acquisti al - facebook.com facebook