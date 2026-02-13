Rovato | Festa di Carnevale - Sport Olimpici Invernali

Il Carnevale di Rovato si svolgerà domenica 15 febbraio 2026, portando il divertimento tra sci, snowboard e costumi colorati. La manifestazione nasce per celebrare lo spirito sportivo degli sport invernali e coinvolge tutta la comunità. Le strade del centro si trasformeranno in un villaggio olimpico, con piste improvvisate e tante attività per grandi e bambini.

Preparate sci, snowboard e tanta fantasia! Domenica 15 febbraio 2026, il cuore di Rovato si trasformerà in un vero e proprio villaggio olimpico d'alta quota. In occasione del Carnevale, la cittadinanza è invitata a partecipare a una giornata all'insegna dello sport, del divertimento e della creatività. La sfida all'ultima maschera di quest'anno, infatti, è dedicata agli sport olimpici invernali. Piazza Cavour diventerà il palcoscenico di una sfilata coloratissima dove a farla da padrone saranno l'ingegno e la manualità dei partecipanti. Il clou della giornata sarà il concorso per le maschere più belle.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Approfondimenti su sport olimpici Arte e sport si incontrano: le mostre dedicate ai Giochi Olimpici invernali a Milano e Cortina Le Olimpiadi invernali del 2026 a Milano e Cortina portano anche l’arte e la cultura. Olimpiadi Milano Cortina 2026: quali sono gli sport olimpici e le sedi dei Giochi invernali La corsa verso le Olimpiadi di Milano e Cortina nel 2026 si fa più concreta. Ultime notizie su sport olimpici Argomenti discussi: Le Olimpiadi invernali arrivano anche al Carnevale di Rovato: tema 2026 sugli sport di Milano-Cortina - Radio Bruno. Carnevale moglianese 2026: due settimane di festa in tutto il territorioSi parte sabato 14 febbraio alle ore 14.30 agli Impianti Sportivi CRCS di via Torino con Carnevale per tutti ... trevisotoday.it Le Olimpiadi invernali arrivano anche al Carnevale di RovatoDomenica 15 febbraio un omaggio ai Giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina nella centrale piazza Cavour, mentre giovedì 5 febbraio si terrà l’incontro d’apertura ... giornaledibrescia.it Da Valentino Rossi a Sofia Goggia, passando per Bagnaia e Cairoli: il racconto del legame tra le moto e gli sport olimpici durante i Giochi più attesi dell'anno - facebook.com facebook Sapete qual è il bello dei Giochi Olimpici Che quando pensi di averle viste tutte, ma proprio tutte, arrivano delle sorprese inaspettate. Inaspettate sì, ma soprattutto BELLE. Francesca Lollobrigida ci aveva già stupito qualche giorno fa con l'oro nei 3000 metri. x.com