Rovato | Festa di Carnevale - Sport Olimpici Invernali

13 feb 2026

Il Carnevale di Rovato si svolgerà domenica 15 febbraio 2026, portando il divertimento tra sci, snowboard e costumi colorati. La manifestazione nasce per celebrare lo spirito sportivo degli sport invernali e coinvolge tutta la comunità. Le strade del centro si trasformeranno in un villaggio olimpico, con piste improvvisate e tante attività per grandi e bambini.

Preparate sci, snowboard e tanta fantasia! Domenica 15 febbraio 2026, il cuore di Rovato si trasformerà in un vero e proprio villaggio olimpico d'alta quota. In occasione del Carnevale, la cittadinanza è invitata a partecipare a una giornata all'insegna dello sport, del divertimento e della creatività. La sfida all'ultima maschera di quest'anno, infatti, è dedicata agli sport olimpici invernali. Piazza Cavour diventerà il palcoscenico di una sfilata coloratissima dove a farla da padrone saranno l'ingegno e la manualità dei partecipanti. Il clou della giornata sarà il concorso per le maschere più belle.🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

