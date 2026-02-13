Rottura di una maxi-condotta a Casalecchio

Una maxi-condotta si è rotta a Casalecchio, causando interruzioni nell’erogazione dell’acqua. Il guasto si è verificato tra Ceretolo e Riale ed è stato causato da una perdita improvvisa. Questa rottura ha lasciato a secco molte abitazioni e attività commerciali nella zona, creando disagi significativi per le persone che vivono e lavorano lì.

Un venerdì di disagi per la rete idrica, dopo la rottura di grandi dimensioni di una condotta situata nella zona tra Ceretolo e Riale. Lo rende noto il Comune di Casalecchio di Reno. Il danno si estende da Ceretolo fino al polo commerciale Gran Reno e alla zona Decathlon, con criticità per l'erogazione dell'acqua. I tecnici del Pronto Intervento Hera sono giunti sul posto e sono attualmente impegnati a circoscrivere l'area e ridurre i disagi, ma "l'intervento si prospetta lungo.", fa sapere il Hera ha messo a disposizione dei cittadini il numero verde di emergenza per fornire aggiornamenti sullo stato dei lavori e segnalare situazioni di particolare urgenza: 800 713 900 (attivo h24).

