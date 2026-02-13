Rosini è l’ex dello scontro diretto | Montevarchi occhio all’Orvietana

Samuele Rosini, ex centrocampista del Montevarchi, si prepara a sfidare la sua vecchia squadra dopodomani nella trasferta contro l’Orvietana, una partita decisiva in chiave promozione che rischia di diventare un banco di prova importante per entrambe le formazioni.

Un aquilotto che sta disputando un ottimo torneo a centrocampo, Samuele Rosini, sarà un ex dopodomani nella trasferta che il Montevarchi disputerà nella città della Rupe con l’ Orvietana, diretta concorrente di classifica. Il ventiduenne di Grosseto vestì la maglia biancorossa dal dicembre 2022 all’estate successiva, contribuendo in maniera decisiva alla permanenza in D degli umbri: "Venivo dall’esperienza in Puglia al Gravina - racconta l’esterno della formazione valdarnese – e per me fu una parentesi importante, visto che da under era solo il secondo campionato con una prima squadra. Quella stagione mi è rimasta nel cuore per una salvezza storica e la coesione del gruppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

