Irobot ha venduto l’azienda, e questa decisione solleva nuovi dubbi sulla gestione dei dati degli utenti. La società, nota per i suoi robot aspirapolvere, ha trasferito la proprietà a un partner straniero, spostando anche parte delle responsabilità legate alla privacy. Ora, con una nuova struttura negli Stati Uniti, si cerca di garantire una maggiore attenzione alla sicurezza dei dati nelle prossime mosse.

Questo approfondimento sintetizza la recente evoluzione di iRobot, centrata sulla ristrutturazione finanziaria e sulla trasferimento di proprietà al partner produttivo estero, con l'istituzione di una nuova struttura statunitense dedicata alla tutela dei dati degli utenti. L'obiettivo dichiarato è mantenere la sede operativa e le attività chiave negli Stati Uniti, rafforzando la governance dei dati senza interrompere lo sviluppo e l'ingegneria di prodotto. irobot safe: governance e obiettivi della nuova entità statunitense. In seguito al Chapter 11 intrapreso dall'azienda, la proprietà è passata a Picea, partner cinese nel settore della produzione.