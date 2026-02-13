Ronzulli di Forza Italia ha criticato i giudici come Gratteri, chiedendosi come si possa non temere figure di quel livello. La sua dichiarazione arriva dopo le recenti intimidazioni di Gratteri rivolte al movimento del no al referendum. Nel frattempo, Ronzulli insiste sul fatto che la destra deve combattere contro le false informazioni diffuse quotidianamente dalla sinistra, che rendono più difficile la campagna referendaria.

«Referendum? Stiamo facendo un doppio sforzo perché ogni giorno dobbiamo smontare tutte le fake news che la sinistra diffonde. Per loro è più facile fare propaganda con menzogne. Noi dobbiamo spiegare perché non è così e entrare nel merito, usando il solo metro della verità. La propaganda della sinistra è arrivata al punto di evocare al fascismo, inventarsi che i Pm finiranno sotto il controllo dei governi, associare l'immagine degli atleti olimpici alle ragioni del no. Il nostro obiettivo è ridurre al minimo l'astensione e favorire la massima partecipazione». A dirlo Licia Ronzulli, vicepresidente di Palazzo Madama e senatrice di Forza Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ronzulli (Forza Italia): "Come si fa a non avere paura di giudici come Gratteri? Le sue intimidazioni per il no"

Approfondimenti su forza italia

L’esito del referendum sulla giustizia si avvicina, con la senatrice Licia Ronzulli di Forza Italia che esprime ottimismo.

Da Ancona arriva una notizia che fa discutere.

Ultime notizie su forza italia

Argomenti discussi: Ronzulli (Fi): Pucci attaccato perché non è di sinistra, uno schifo. Referendum? Le opposizioni ingannano gli italiani. E su Vannacci...; La nuova sparata di Gratteri: Voteranno Sì al referendum indagati, imputati e massoneria; Comunicazione Italiana; Tutti contro Gratteri. La Russa: Basito, Tajani: Attacco alla democrazia. Nordio: Servono test psico-attitudinali. Csm verso l'apertura di una pratica.

Ronzulli (Forza Italia): Giustizia, vincerà il sì . Nonostante l’AnmLa vicepresidente del Senato: l’associazione magistrati usa il voto per fare politica L’obiettivo è un sistema efficiente e trasparente. Una nostra battaglia da sempre. Senatrice Licia Ronzulli, ... quotidiano.net

Ronzulli (Fi): Pucci attaccato perché non è di sinistra, uno schifo. Referendum? Le opposizioni ingannano gli italiani. E su Vannacci...L'intervista a tutto campo tra il caso Pucci, Vannacci e Sicurezza... Ma non solo. La senatrice di Forza Italia: Renzi? Un mancaparola ... affaritaliani.it

“Serve una giustizia che protegga i più deboli, non uno strumento contro qualcuno”. Davide Bergamini, Deputato di Forza Italia. - facebook.com facebook

Referendum, Tajani riunisce Forza Italia. La stoccata a FdI: “No insulti ai pm”. @salvini_giacomo x.com