Roma ZTL | Mille Euro per Auto Elettriche e Class Action In Arrivo Critiche e Polemiche per la Nuova Tassa

Roma, le auto elettriche pagheranno mille euro all’anno per entrare nel centro storico, una tassa che ha scatenato polemiche tra automobilisti e associazioni di categoria. La misura, annunciata dall’amministrazione comunale, mira a ridurre il traffico e l’inquinamento, ma molti criticano l’aumento dei costi, soprattutto per chi ha scelto veicoli a zero emissioni. Già in corso una class action da parte di alcune associazioni di consumatori che promettono di contestare la decisione davanti ai tribunali.

Roma, Stangata sulle Auto Elettriche: Mille Euro per Circolare nel Centro Storico e una Class Action all'Orizzonte. Roma è al centro di una bufera politica e di una potenziale battaglia legale dopo l'annuncio del Comune di un abbonamento annuale di 1.000 euro per l'accesso alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) del centro storico, esteso anche ai veicoli elettrici. La misura, voluta dall'assessore alla mobilità Eugenio Patanè, mira a decongestionare il traffico nel cuore della città, ma ha sollevato un'ondata di critiche da parte di associazioni di categoria, esponenti politici e cittadini, con l'annuncio di una class action da parte dell'avvocato Sebastiano Russo.