Roma Ztl chiusa alle auto elettriche | vertice di maggioranza Serve un chiarimento

Roma, il Comune ha deciso di chiudere la Ztl alle auto elettriche, scatenando un acceso vertice di maggioranza per chiarire la decisione. Durante l'incontro, i consiglieri hanno espresso dubbi sulla proposta, che prevede di far pagare anche le auto ecologiche per entrare nel centro storico, e ora si attende una delibera di giunta prevista dopo il 28 febbraio. Una decisione che ha sorpreso molti, soprattutto perché le vetture a zero emissioni erano considerate un alleato contro l'inquinamento.

Anche le elettriche piangono. E quando questa idea di far pagare ai possessori di auto ecologiche l'ingresso in Ztl si trasformerà in una delibera di giunta, dopo il 28 febbraio, Eugenio Patané è convinto che la zona Unesco sarà finalmente meno trafficata e non la solita selva di ruote e clacson. La stretta sulle auto green serve, dice il responsabile della Mobilità della giunta Gualtieri: «È ovvio che come tutte le scelte può non piacere a una parte della città». Ma non ritratta e va dritto per la sua strada lastricata di permessi da mille euro ciascuno e sosta a pagamento nelle strisce blu per le vetture mild hybrid.