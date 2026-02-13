Roma Volley, le Wolves a caccia di un altro successo contro Busto Arsizio Dopo aver conquistato una vittoria in trasferta contro Padova, la squadra romana punta a ripetersi domenica contro Busto Arsizio, in una partita che si preannuncia combattuta e decisiva per la classifica.

Proseguono le sfide della pool promozione per la Roma Volley. Dopo il successo in trasferta su Altafratte Padova, le Wolves tornano a giocare davanti al loro pubblico nel secondo e ultimo match casalingo del girone di andata. Appuntamento a domenica 15 febbraio, ore 17.00, al Palazzetto dello Sport di Roma, dove Zannoni e compagne incontreranno la Futura Giovani Busto Arsizio. Finora le capitoline hanno conquistato 3 punti in due partite, un parziale che le ha permesso di consolidare il quarto posto con cui si sono presentate ai blocchi di partenza per questa seconda fase di campionato. Le Wolves sono a quota 17 punti, a solo 4 lunghezze dalla vetta che vede ben 3 squadre tutte appaiate con 21 punti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roma Volley, le Wolves a caccia di un altro successo contro Busto Arsizio

