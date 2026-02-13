Roma: Sequestrati tra Esquilino e Tor Sapienza oltre un milione di articoli di bigiotteria e giocattoli non sicuri, tra cui pezzi con nichel fuori norma e accessori contraffatti per bambini, dopo controlli della polizia locale che hanno scoperto prodotti privi delle certificazioni di sicurezza.

Sequestrati a Roma oltre un milione di articoli non sicuri tra bigiotteria con nichel fuori norma e accessori contraffatti per bambini. Oltre un milione tra articoli di bigiotteria e accessori di abbigliamento contraffatti sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma nel corso di un’operazione condotta tra il rione Esquilino e la periferia orientale della Capitale. Inizialmente, le “fiamme gialle” del 3° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma hanno ispezionato una rivendita, ove era esposta bigiotteria le cui etichette riportavano “nichel nei limiti consentiti”, senza che il gestore avesse mai effettuato i test di conformità, in violazione delle prescrizioni dettate dalla normativa unionale sull’utilizzo di sostanze chimiche (c. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Roma: Sequestrati tra Esquilino e Tor Sapienza articoli di bigiotteria e giocattoli non sicuri

La Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato oltre un milione di articoli tra bigiotteria e accessori di abbigliamento.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Roma, sequestrati tra Esquilino e Tor Sapienza articoli di bigiotteria e giocattoli non sicuri; Roma, sequestro di un milione di articoli non sicuri tra Esquilino e Tor Sapienza; Roma, maxi sequestro tra Esquilino e Tor Sapienza: oltre un milione di articoli di bigiotteria non sicuri e accessori contraffatti; GUARDIA DI FINANZA * SEQUESTRATI 1 MILIONE DI ARTICOLI TRA BIGIOTTERIA E ACCESSORI CONTRAFFATTI, BLITZ A ROMA TRA ESQUILINO E TOR SAPIENZA.

Finanza. Sequestrati tra Esquilino e Tor Sapienza articoli di bigiotteria e giocattoli non sicuri. Una denunciaNewTuscia – ROMA – Oltre un milione tra articoli di bigiotteria e accessori di abbigliamento contraffatti sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma nel corso di un’operazio ... newtuscia.it

Roma, maxi blitz all’Esquilino: 500 kg di cibo sequestrato, 5 negozi sospesi per lavoro nero e pusher fermatiRoma, maxi controlli all’Esquilino tra mercato e strade dello spaccio: sequestri di alimenti, negozi sospesi per lavoro irregolare, denunce e arresti ... affaritaliani.it

Sequestrati a Roma oltre un milione di gioielli non sicuri e accessori falsi con Pokémon e Hello Kitty fra Esquilino e Tor Sapienza. Denunciato il titolare. - facebook.com facebook

#GdiF #Roma: sequestrati tra l’Esquilino e Tor Sapienza articoli di bigiotteria e giocattoli non sicuri. Denunciata una persona. #NoiconVoi x.com