Roma: Rocca dice che la scelta di vietare le auto ibride e elettriche in Ztl è incoerente e danneggia i cittadini. La decisione, presa senza consultare le associazioni di automobilisti, limita l’accesso ai veicoli più ecologici, creando confusione tra chi utilizza queste vetture per lavoro o spostamenti quotidiani.

La recente decisione adottata dal Comune di Roma riguardo all’introduzione di nuove regole per le auto elettriche e ibride all’interno della Ztl sta suscitando forti critiche. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha definito tali misure “schizofreniche” e ha evidenziato come esse possano penalizzare i cittadini. Rocca è stato interpellato a margine di un evento in giunta regionale a Roma, dove ha commentato le nuove direttive del Comune, le quali mirano a decogestionare il traffico nel centro storico. Nuove regole per veicoli ibridi ed elettrici. Le nuove regole prevedono che i veicoli ibridi debbano pagare la sosta sulle strisce blu, mentre per le auto elettriche è richiesto un permesso annuale dal costo di mille euro per poter circolare. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: Rocca, decisione su auto elettriche e ibride e’ schizofrenica, penalizza cittadini

La proposta di D’Amato sulla mobilità elettrica a Roma mette in difficoltà la Giunta.

Marco Meleo del Movimento 5 Stelle ha criticato la decisione di limitare le auto ibride ed elettriche, sostenendo che questa scelta potrebbe compromettere i progressi già raggiunti nella riduzione delle emissioni di gas serra.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Roma, i convocati per l’Udinese: la decisione finale su Ferguson! Torna Hermoso, non El Shaarawy; Ospedale di Colleferro, Sanna dopo la visita di Rocca: Oncologia rilanciata, ma ostetricia e pediatria non torneranno; Portopalo, arriva il Carnevale dei Due Mari: colori, musica e maschere; L’opposizione in Consiglio regionale: Il S. Raffaele di Velletri è insanabile perché si vuole riaprire l’iter?.

Roma: Rocca, decisione su auto elettriche e ibride e’ schizofrenica, penalizza cittadiniFrancesco Rocca critica le nuove regole per auto elettriche e ibride a Roma, definendole schizofreniche e penalizzanti per i cittadini. romadailynews.it

ROMA | Sanità, Europa Verde Lazio: “Rocca multa i pazienti invece di risolvere le liste d’attesa” - facebook.com facebook

Roma, emergenza in attacco: si scalda il baby Della Rocca x.com