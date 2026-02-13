Roma intossicazione alimentare alla scuola di formazione della polizia penitenziaria

A Roma, diversi agenti della polizia penitenziaria sono finiti in ospedale a causa di un'intossicazione alimentare avvenuta nella scuola di formazione

La denuncia del sindacato Consipe: "Settanta agenti colpi, 20 trasferiti d'urgenza in ospedale. Fatto di una gravità inaudita" Un'intossicazione alimentare si è registrata a Roma nella scuola di formazione e aggiornamento "Giovanni Falcone" della polizia penitenziaria. Un episodio accaduto venerdì 13 febbraio. "Un fatto di una gravità inaudita che non può restare impunito" ha detto Mimmo Nicotra, presidente nazionale del Consipe (Confederazione sindacati penitenziari). Il sindacato ha riferito che sono stati colpiti una settantina di agenti, venti dei quali trasferiti d'urgenza in ospedale.🔗 Leggi su Romatoday.it

A Pietracatella, in provincia di Campobasso, un ragazzo di 16 anni è deceduto dopo aver consumato una cena di pesce la Vigilia di Natale.

Morro d’Oro: 34enne intossicato dal monossido, trasferito a Roma Un uomo di 34 anni è stato trasferito al Policlinico Umberto I per un trattamento in camera iperbarica dopo una grave intossicazione da monossido di carbonio avvenuta a Morro d’Oro. - facebook.com facebook