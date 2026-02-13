Roma | crollo muro di contenimento su abitazione a Formello altre due persone ferite

A Formello, ieri sera, un muro di contenimento è crollato su un'abitazione, causando la morte di un uomo di 58 anni e ferendo altre due persone. La struttura, che si trovava vicino a una strada trafficata, si è improvvisamente sganciata, lasciando senza parole i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori, che hanno estratto le persone rimaste sotto le macerie.

Un tragico incidente si è verificato ieri sera a Formello, un comune situato in provincia di Roma, dove un muro di contenimento è crollato su un'abitazione, provocando la morte di un uomo di 58 anni. L'evento, che ha avuto luogo poco prima delle 23, è avvenuto per cause ancora in fase di accertamento. Il muro è franato sull'edificio sottostante, situato in via Sauro Nazario. Intervento delle Forze dell'Ordine e dei Soccorsi. Immediatamente dopo il crollo, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli operatori sanitari. Purtroppo, per il 58enne, travolto dai detriti, non c'è stato nulla da fare.

A Formello, un muro di contenimento si è sgretolato sulla palazzina di via delle Vigne a causa delle forti piogge di ieri sera, provocando la morte di un uomo e il ferimento di due persone, tra cui una donna che si trovava nell’appartamento sottostante.

Formello, questa mattina, un uomo di 58 anni è morto quando un muro di contenimento è crollato sulla sua palazzina, a causa delle forti piogge e del vento intenso che hanno flagellato la zona negli ultimi giorni.

