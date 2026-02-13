roma cinghiali nel campo di calcetto

Tre cinghiali sono stati visti giocare a calcio in un campo di periferia a Roma. La scena insolita si è verificata perché gli animali si sono avvicinati all’area, attirando l’attenzione dei passanti. Uno di loro ha calciato un pallone con il muso, mentre gli altri si sono mossi intorno, come se partecipassero a una partita improvvisata.

Tre grossi cinghiali sono stati ripresi mentre giocavano a calcio in un campetto alla periferia di Roma. I tre suini spingevano il pallone con il grugno interagendo tra di loro come farebbero animali considerati 'più evoluti' come cani o delfini. A documentare la divertente scena è stato l'ex deputato Adriano Zaccagnini che ha commentato: "Si divertono, proprio come noi".

Un gruppo di cinghiali si aggira nel campo di calcio di Trastevere, a Roma, e il video che li immortala mentre spavaldi corrono sulla rete diventa virale sui social.

