Robert Garcia propone Muratalla contro Zepeda come prossimo incontro

Robert Garcia propone Raymond Muratalla come prossimo avversario di Jos Zepeda, puntando a un duello che potrebbe scuotere il peso leggero. La scelta nasce dalla volontà di mettere alla prova Muratalla contro uno dei nomi più quotati della categoria, in un match che avrebbe grande richiamo tra gli appassionati. La proposta è arrivata dopo che Garcia ha notato il potenziale di Muratalla e ha deciso di spingere per questa sfida, che potrebbe arrivare già nei prossimi mesi.

Un possibile scontro di grande richiamo nel peso leggero è al centro dell'attenzione: Raymond Muratalla potrebbe affrontare un avversario di calibro non ancora definito, con i team promotori pronti a muoversi rapidamente. L'interesse è alimentato da una combinazione di rendimento recente, stile di combattimento e dinamiche promozionali che potrebbero facilitare o frenare la realizzazione dell'incontro. L'attenzione degli addetti ai lavori è concentrata sulla possibilità concreta di un match estivo, con l'analisi della possibile cornice e dei margini decisivi per la sua formalizzazione. Robert Garcia, allenatore di Muratalla, ha pubblicamente indicato la volontà di organizzare un duello immediato, coinvolgendo Golden Boy Promotions e Top Rank.