Ritorno a casa e fame di punti | l' Elettromeccanica Angelini pronta per la battaglia con Scandicci

L’Elettromeccanica Angelini Cesena torna a giocare in casa dopo un mese e si prepara a sfidare Scandicci, fanalino di coda del campionato, domenica 15 febbraio al Pala Bcc Romagnolo. La squadra di coach Bianchi punta a conquistare punti pesanti in vista della salvezza, con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo e dare un segnale forte alle rivali. La partita si presenta come una vera e propria battaglia, anche perché Scandicci arriva con la voglia di confermare la vittoria ottenuta all’andata. Un dettaglio che fa la differenza: tra i padroni di casa

Sfida delicatissima contro il fanalino di coda toscano. Vietato sottovalutare le avversarie, Pasini avverte: "Sono giovani ma molto preparate, servirà carattere per lasciarci alle spalle il ko dell'andata" L'Elettromeccanica Angelini Cesena si prepara a riabbracciare i propri tifosi a un mese dall'ultima gara casalinga: domenica 15 febbraio, al Pala Bcc Romagnolo, andrà in scena il delicato scontro salvezza contro il fanalino di coda Scandicci, settore giovanile della blasonata Savino del Bene di serie A1 (inizio gara alle 17.30). Le bianconere, terzultime in classifica a quota 11 punti, sono reduci dal ko rimediato a Campagnola Emilia; le toscane, ferme a 7 punti, arrivano invece dalla sconfitta al tie break contro San Giorgio Piacentino.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Arriva il primo acuto da tre punti per l'Elettromeccanica Angelini Cesena Contro Figline buona partenza, poi lo stop: il 2025 si chiude senza punti per l'Elettromeccanica Angelini