Ritardi e ripristino circoscrizioni i consiglieri di centrodestra ricevuti dalla prefetta

I consiglieri di centrodestra a Reggio Calabria sono stati ricevuti dalla prefetta Vaccaro per denunciare il ritardo nel ripristino delle circoscrizioni. La questione, che dura da settimane, rischia di compromettere l’organizzazione amministrativa della città. La prefetta ha ascoltato le loro richieste, mentre i rappresentanti politici hanno portato con sé documenti e dati aggiornati. La preoccupazione cresce tra i cittadini, che temono disservizi e confusione. Solo pochi giorni fa, le circoscrizioni erano state annunciate come imminenti, ma ora il processo sembra bloccato.

Per i rappresentanti comunali la situazione di stallo "sarebbe riconducibile a una manovra di ciò che resta della maggioranza per evitare il voto circoscrizionale in concomitanza con le prossime elezioni" Il timore espresso è che si voglia impedire un esito elettorale che, grazie al decentramento, potrebbe risultare ancora più travolgente. In tal senso, la prospettiva di un assetto elettorale limitato e il tentativo di posticipare l'approvazione del regolamento oltre i tempi tecnici utili rappresentano le principali preoccupazioni sollevate. I consiglieri di centrodestra hanno ribadito la ferma intenzione di non arretrare, proseguendo l'azione politica con rinnovata incisività finché non verranno fornite risposte concrete e atti amministrativi certi.