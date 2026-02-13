Risultati e momenti salienti di AEW Dynamite dell' 11 febbraio 2026

L’11 febbraio 2026, AEW Dynamite ha mostrato risultati importanti a causa di una serie di match intensi e sorprendenti. Durante la puntata, i lottatori hanno dato il massimo, regalando ai tifosi scontri ad alta tensione che hanno tenuto tutti con il fiato sospeso. Uno dei momenti più attesi è stato il duello tra due campioni, che ha attirato un grande pubblico in diretta.

Revolution rappresenta il grande evento in programma a Los Angeles, con le due notti in calendario nella Crypto.com Arena tra la notte di domenica 15 e lunedì 16 marzo. La marcia d'avvicinamento a Elimination Chamber prende slancio grazie a una scelta promozionale che valorizza le radici. L'addio sul palco di Riyad ha chiuso un capitolo intenso, ma il legame tra AJ Styles e la WWE resta vivo e orientato a.