Dimenticare la sconfitta interna contro Chiusi e preparare al meglio la gara di sabato sera, con palla a due alle ore 19 al Pala Cuccia, contro la corazzata Latina, terza forza del campionato. È questo l’imperativo in casa rossoblù dopo lo stop maturato nel finale dell’ultimo turno. Coach Luciano Nunzi ha fatto un’analisi dove ha toccato aspetti tecnici, mentali e statistici, ma con lo sguardo già proiettato al prossimo impegno. "Quando le partite finiscono così, tutti guardano giustamente agli ultimi possessi – spiega il tecnico – ma per fare un’analisi lucida bisogna considerare anche ciò che è successo prima". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ristopro, c’è Latina: "Sappiamo cosa fare"

Argomenti discussi: Ristopro, c’è Latina: Sappiamo cosa fare; Basket, serie B: Jesi torna alla vittoria. Sconfitte per Fabriano e Loreto Pesaro.

