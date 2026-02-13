Rissa di capodanno Inquirenti vicini alla soluzione

La rissa di Capodanno a Milano si avvicina alla soluzione. Inquirenti hanno raccolto numerose immagini dai sistemi di videosorveglianza e hanno recuperato anche alcuni frammenti dell’oggetto usato per colpire il giovane, che ha subito la perdita di un occhio.

Non solo ci sono un sacco di immagini di quella notte estrapolate dai sistemi di videosorveglianza. Ma sono stati recuperati pure alcuni frammenti dell'oggetto usato per colpire il giovane e fargli letteralmente esplodere un occhio. Si tratta di un coccio probabilmente ricavato da un vaso rotto. Si sta ulteriormente stringendo il cerchio per individuare chi materialmente, nel contesto di una rissa avvenuta nella notte di capodanno a Milano Marittima, ha colpito un ragazzo menomandolo per sempre. I carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima, nel corso delle verifiche coordinate dal pm Silvia Ziniti, hanno esaminato moltissimi filmati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza presenti nelle varie zone interessate dalla vicenda.