Rissa da far west in pieno giorno spuntano alcune armi | tre feriti - IN AGGIORNAMENTO

13 feb 2026

Una rissa violenta scoppiata a Pontelagoscuro ha provocato tre feriti e ha portato all’intervento di diverse forze dell’ordine. La lite, che si è svolta nel cuore del quartiere durante il pomeriggio, è degenerata e ha visto spuntare alcune armi, creando scompiglio tra i passanti. Quando sono arrivati i soccorsi, le ambulanze e l’elicottero sono atterrati sul posto per aiutare i feriti.

Sirene spiegate. Auto della polizia, ambulanza e anche l’elisoccorso. E’ la scena che si sono trovati davanti, venerdì 13 intorno alle 14, i residenti della zona di Pontelagoscuro. Forze dell’ordine e sanitari sono, infatti, accorsi d’urgenza in via Vivaldo Vivaldi a seguito di una violenta rissa tra diverse persone (sei, secondo le prime stime, con 5 uomini e una donna) che ha provocato almeno tre feriti. Tra i coinvolti, anche alcuni operai intenti a riparare una grondaia. I motivi del diverbio, sfociato in una vera e propria colluttazione, è al momento al vaglio degli inquirenti. Come è sotto indagine anche l’esatta dinamica della rissa, che ha portato – come detto – almeno tre persone ad essere curate dai medici.🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

