Rissa da far west in pieno giorno spuntano alcune armi | tre feriti - IN AGGIORNAMENTO

Una rissa violenta scoppiata a Pontelagoscuro ha provocato tre feriti e ha portato all’intervento di diverse forze dell’ordine. La lite, che si è svolta nel cuore del quartiere durante il pomeriggio, è degenerata e ha visto spuntare alcune armi, creando scompiglio tra i passanti. Quando sono arrivati i soccorsi, le ambulanze e l’elicottero sono atterrati sul posto per aiutare i feriti.

Sirene spiegate. Auto della polizia, ambulanza e anche l’elisoccorso. E’ la scena che si sono trovati davanti, venerdì 13 intorno alle 14, i residenti della zona di Pontelagoscuro. Forze dell’ordine e sanitari sono, infatti, accorsi d’urgenza in via Vivaldo Vivaldi a seguito di una violenta rissa tra diverse persone (sei, secondo le prime stime, con 5 uomini e una donna) che ha provocato almeno tre feriti. Tra i coinvolti, anche alcuni operai intenti a riparare una grondaia. I motivi del diverbio, sfociato in una vera e propria colluttazione, è al momento al vaglio degli inquirenti. Come è sotto indagine anche l’esatta dinamica della rissa, che ha portato – come detto – almeno tre persone ad essere curate dai medici.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Approfondimenti su rissa west

Ultime notizie su rissa west

Argomenti discussi: Far West a Mortise, rissa in strada tra due famiglie: otto denunciati; Piazza del mercato è un far west. Altra rissa con sedie e spranghe: Mai visto niente di simile qui; Rissa sul campo di basket a Roma: genitore entra dagli spalti e colpisce il giocatore in una partita giovanile; La lite condominiale finisce in rissa tra famiglie: botte in strada tra padri, madri e figli. C'erano anche dei coltelli.

Far West a Mortise, rissa in strada tra due famiglie: otto denunciatiL'allarme al 113 oggi 9 febbraio alle 13. Una decina di persone si sono picchiate in via Bajardi. Quattro di loro sono rimasti feriti. La Polizia con più mezzi ha bloccato i duellanti: 8 denunciati e ... padovaoggi.it

Rissa da far west in corso Italia, il pugile si costituisce dai pmGenova – Vincenzo S., 21 anni, nei giorni scorsi si è presentato insieme al suo avvocato nell’ufficio del pm al nono piano di palazzo di giustizia. «Sono io quello che cercate», ha evidenziato deciso. ilsecoloxix.it

Le dichiarazioni di Jalen Duren, J.B. Bickerstaff e Brandon Miller sulla rissa da Far West che ha caratterizzato la gara tra Hornets e Pistons. #cronachedibasket #nba #charlottehornets #detroitpistons - facebook.com facebook