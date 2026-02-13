Rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore | allerta meteo gialla in Toscana

Una nuova perturbazione porta piogge e rischio idrogeologico in Toscana, causando preoccupazione tra i residenti delle zone collinari. Dopo alcune ore di sole, una circolazione ciclonica si avvicina e domani, sabato 14 febbraio, porterà piogge intense e temporali, con neve sull’Appennino sopra i 1200 metri. La protezione civile ha già emesso un’allerta gialla per il rischio idrogeologico e idraulico sul territorio.

Dopo una breve tregua nelle precipitazioni, una nuova circolazione ciclonica interesserà la Toscana nella giornata di domani, sabato 14 febbraio, con piogge diffuse, occasionalmente a carattere di rovescio e temporale, e neve sull'Appennino oltre i 1200-1400 metri.La Sala operativa della.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su rischio idrogeologico Prorogata l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idraulico Una perturbazione atlantica sta interessando la Toscana, portando piogge diffuse e il rischio di temporali sulla regione. Maltempo, allerta meteo gialla per rischio idrogeologico domani 18 dicembre in Toscana Domani, giovedì 18 dicembre 2025, la Toscana si prepara a fronteggiare un nuovo episodio di maltempo, con un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico. Ultime notizie su rischio idrogeologico Argomenti discussi: Avviso di criticità per RISCHIO IDROGEOLOGICO e RISCHIO IDRAULICO (Allerta GIALLA - criticità ORDINARIA) per il 12 e 13 febbraio 2026; Allerta meteo, avviso di codice giallo a Cagliari giovedì 12 febbraio per rischio idrogeologico e idraulico; Allerta Gialla per rischio idrogeologico per il 12.02.2026; Allerta meteo gialla rischio idrogeologico e idraulico per venerdì 6 febbraio 2026. Agrigento, allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico: l’appello del sindaco Miccichè alla prudenzaScatta l’allerta gialla ad Agrigento e in tutta la provincia per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diramato l’Avviso n. 26041 del 10 febb ... scrivolibero.it REGIONE TOSCANA * :«L’ALLERTA GIALLA PER IL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO È ESTESA A TUTTO IL TERRITORIO.»Prolungato per tutta la giornata di domani, mercoledì 4 febbraio, l'allerta meteo di codice giallo per rischio idraulico ed idrogeologico emesso dalla Sala ... agenziagiornalisticaopinione.it Allerta Meteo Campania, forti temporali, rischio dissesto idrogeologico diffuso: scatta l’allarme arancione - facebook.com facebook