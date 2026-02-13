Ceccarelli della Virtus Certaldo ha guidato la squadra alla vittoria contro la Folgore Fucecchio, battuta con un punteggio di 84-70, in una partita che ha segnato il riscatto dei padroni di casa dopo le recenti sconfitte.

Virtus Certaldo 84 Folgore Fucecchio 70 VIRTUS CERTALDO: Ceccarelli 19, Rettori 15, Maltomini 13, Mencherini 12, Ricci 11, Silveira 7, Rosi 5, Cucini 2, Guainai, Viviani, Gualtieri, Ceccatelli. All.: Crocetti. FOLGORE BOLDRINI SELLERIE: Mbaye 10; Guerriero 13, Galligani 3, Orsini Si. 8, Gazzarrini n.e., Carlotti n.e., Orsini St. 13, Menichetti 15, Orsucci 6. All.: Gorgeri. Arbitri: Barbanti di Livorno e Cima di Viareggio. Parziali: 26-13; 45-34; 59-47. CERTALDO – Pronto riscatto della Virtus Certaldo, dopo il brutto ko nel derby di Castelfiorentino. Al PalaCanonica, infatti, i bianconeri valdelsani piegano con merito una Folgore Fucecchio, priva di Gazzarrini e Carlotti, al secondo ko di fila. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Riscatto della Virtus. Vittoria netta sulla Folgore

Nel turno infrasettimanale di Serie C, la Virtus Certaldo si è distinta conquistando una vittoria importante sul campo di Agliana con il punteggio di 79-85.

