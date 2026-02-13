Ripristinata la stele del partigiano Corritore | il danneggiamento di chiara estrazione fascista

La stele dedicata al partigiano Matteo Corritore, vandalizzata con scritte inneggianti al fascismo, è stata ripristinata ieri a San Giovanni Rotondo. La sezione Anpi Giuseppe Limosani attribuisce il danno a “chiara estrazione fascista”, e ringrazia il Comune per aver velocemente riqualificato il monumento, che ricorda il sangiovannese fucilato dai nazifascisti a San Donà di Piave, le cui spoglie sono tornate di recente nel paese natale.