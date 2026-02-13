Ripristinata la stele del partigiano Corritore | il danneggiamento di chiara estrazione fascista
La stele dedicata al partigiano Matteo Corritore, vandalizzata con scritte inneggianti al fascismo, è stata ripristinata ieri a San Giovanni Rotondo. La sezione Anpi Giuseppe Limosani attribuisce il danno a “chiara estrazione fascista”, e ringrazia il Comune per aver velocemente riqualificato il monumento, che ricorda il sangiovannese fucilato dai nazifascisti a San Donà di Piave, le cui spoglie sono tornate di recente nel paese natale.
La sezione Anpi Giuseppe Limosani ringrazia il Comune di San Giovanni Rotondo per il sollecito ripristino della stele dedicata a Matteo Corritore, partigiano sangiovannese fucilato a San Donà di Piave dai nazifascisti le cui spoglie sono recentemente tornate al paese natale.Di recente la lapide.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
