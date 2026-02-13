Riposto Carnevale della ripartenza | festa per i bambini dopo la tempesta tra sobrietà e sorrisi

A Riposto, il Carnevale torna a sorridere dopo la devastazione lasciata dal ciclone Harry. La festa, semplice e gioiosa, rappresenta la volontà di ricominciare e di offrire un momento di allegria ai più piccoli. Le strade si riempiono di colori e di giochi, simbolo di speranza e di rinascita per la comunità ancora ferita dalla tempesta.

Carnevale a Riposto: una festa sobria tra ricostruzione e sorrisi per i bambini. Riposto si prepara a celebrare un Carnevale atipico, segnato dalla volontà di ripartire dopo i danni causati dal ciclone Harry. L’amministrazione comunale ha scelto di ridurre al minimo le iniziative, concentrando risorse e attenzione sulla comunità colpita, ma senza rinunciare a due giornate dedicate ai più piccoli, il 15 e il 17 febbraio. La scelta di un Carnevale essenziale. La decisione di contenere le celebrazioni è maturata in un contesto particolarmente delicato per Riposto, duramente provata dagli eventi meteorologici che hanno causato ingenti danni a abitazioni e attività produttive.🔗 Leggi su Ameve.eu

