Riparte la Serie A con Pisa-Milan in campo anche Dortmund e Psg | le partite di oggi
Inizia il weekend calcistico e tornano in campo i top campionati europei. In Serie A, il Milan apre le danze a Pisa, dove i rossoneri cercano punti importanti per risalire la classifica dopo le ultime prestazioni deludenti. Nel frattempo, a pochi chilometri di distanza, il Borussia Dortmund affronta il Bayern Leverkusen in un derby di Bundesliga, mentre il Paris Saint-Germain sfida il Lille in Ligue 1, con tutte le attenzioni puntate sui big match di questa giornata.
Un venerdì calcistico in cui saranno protagonisti i principali campionati europei, con partite che potrebbero essere decisive o spostare parecchio gli equilibri delle rispettive classifiche. In Serie A il programma si apre alle 20.45 con Pisa-Milan, in cui i rossoneri cercano tre punti per rimanere nella scia dell'Inter. In Ligue 1 tocca al Psg, impegnato in casa del Rennes e con l'obiettivo di difendere la vetta, mentre in Bundesliga il Borussia Dortmund cerca 3 punti contro il Mainz per tenere sulle spine il Bayern Monaco. Ecco il programma completo delle partite di oggi. Le partite di oggi: Pisa-Milan, ore 20. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
La schedina | Venerdì da campioni: il Milan a Pisa, PSG e Dortmund in campo
Venerdì sera si apre con una sorpresa nella Serie A.
Pronostici di oggi 13 febbraio: la serata dei posticipi con Pisa-Milan e Rennes-PSG
Il 13 febbraio si gioca la serata dei posticipi con Pisa-Milan e Rennes-PSG.
