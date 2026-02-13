Rinnovo delle concessioni idroelettriche scadute | da Regione Lombardia una proposta condivisa
Oggi pomeriggio, Regione Lombardia ha presentato una proposta condivisa per rinnovare le concessioni idroelettriche scadute, dopo aver riunito il tavolo sull’energia a Palazzo Lombardia. La riunione ha coinvolto il presidente Attilio Fontana e gli assessori Massimo Sertori, che si occupa di Montagna e risorse energetiche, e Guido Guidesi, responsabile dello Sviluppo economico. Durante l’incontro, i rappresentanti hanno discusso le modalità per rinnovare le concessioni e hanno deciso di avanzare una proposta comune per accelerare i processi. Un dettaglio concreto riguarda la volontà di semplificare le pratiche burocratiche
Il presidente Attilio Fontana con gli assessori Massimo Sertori e Guido Guidesi: "Metodo utile anche a livello nazionale" La Regione Lombardia è la prima regione per produzione industriale e per produzione idroelettrica; tale accordo sarà un forte sostegno a comparti che contribuiscono in modo sostanziale al PIL del Paese. Durante l’incontro si è anche discusso circa le indiscrezioni trapelate in relazione a un provvedimento governativo sull’energia che potrebbe contenere elementi di forte criticità. Se fossero confermate queste indiscrezioni, tale provvedimento potrebbe danneggiare fortemente sia le imprese energivore sia i produttori elettrici e quindi precludere l’applicazione dell’accordo.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Concessioni idroelettriche: è il momento della verità
Il 31 dicembre segna la scadenza per la gara di assegnazione della concessione Ratti Dongo, la prima di diverse nel territorio della provincia di Sondrio.
Argomenti discussi: Idro, Foti sulla quarta via: È l’unica strada percorribile; Testolin, 'su concessioni idroelettriche per ora fatto tutto il possibile'.
Energia, Regione Lombardia e imprese firmano l’intesa sul rinnovo delle concessioni idroelettricheOggi pomeriggio venerdì 13 Febbraio, con il presidente Attilio Fontana e gli assessori regionali Massimo Sertori (con ... valtellinanews.it
Idroelettrico, cessione del 15% della produzione a energivori: accordo in LombardiaCessione del 15% della produzione idroelettrica a prezzo calmierato a favore delle imprese energivore ubicate nelle regioni dove sono presenti gli impianti. È la soluzione emersa dalla seduta di ieri. msn.com
