Rinnovabili a rischio | dal 2026 stop incentivi senza adeguamento alla norma CEI 0-16 Operatori in allerta

Dal 16 marzo 2026, gli incentivi per gli impianti di energia rinnovabile in Media Tensione (MT) con potenza superiore a 100 kW rischiano di scomparire perché non rispettano la Norma CEI 0-16. Questa data rappresenta un cambio di regole deciso dal governo, che mira a garantire la sicurezza e l’efficienza degli impianti. Gli operatori del settore si preparano a un possibile stop degli incentivi, temendo di perdere finanziamenti fondamentali per i loro progetti. La norma richiede interventi di adeguamento che molti ancora devono completare, creando incertezza sul futuro delle energie pulite.

a rischio: dal 16 marzo stop agli incentivi per chi non rispetta le nuove regole. A partire dal 16 marzo 2026, gli impianti di produzione di energia rinnovabile in Media Tensione (MT) con potenza superiore a 100 kW potrebbero perdere gli incentivi e la remunerazione per l’energia immessa in rete se non saranno conformi alla Norma CEI 0-16. La decisione di ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, introduce un nuovo livello di rigore nel monitoraggio e nell’applicazione delle procedure RIGEDI, ponendo una scadenza critica per l’adeguamento degli impianti e sollevando preoccupazioni per la stabilità del settore.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su rinnovabili rischio

Nei prossimi mesi il governo ha annunciato nuove regole per gli incentivi alle energie rinnovabili.

Ultime notizie su rinnovabili rischio

Argomenti discussi: Problemi rinnovabili. Allarme Ue: a rischio materie prime come rame e cobalto; La caccia mette nel mirino le energie rinnovabili; Materie prime critiche per la transizione energetica: l’UE a rischio, anche per colpa sua; Rinnovabili in Italia: ritardi e ostacoli verso gli obiettivi 2030.

La centrale a biomasse verso la crisi, a rischio 400 posti di lavoroSerramanna «I costi minimi garantiti per l’energia imposti dal Governo mettono in ginocchio la Sardinia Bio Energy di Serramanna che rischia di chiudere e di vedere cancellati centinaia di buste pag ... msn.com

Il mondo agricolo fa muro sul #DLBollette. @Coldiretti e @Confagricoltura unite contro il taglio ai prezzi minimi per il #biogas e ai fondi per il #fotovoltaico. "A rischio la sicurezza energetica e 800 aziende agricole". #Energia #Rinnovabili #Agricoltura #So x.com

Resta alta l’attenzione sulle regole per le rinnovabili: tra le decisioni del Tar, la legge regionale, quella nazionale e il rischio speculazioni, al centro del dibattito insieme ai casi reggiani di Giarola e il progetto sulla diga di Vetto - facebook.com facebook