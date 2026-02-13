Rigopiano verso la Cassazione | condanne e assoluzioni ancora in bilico

Perugia - Dopo l'appello-bis a Perugia i difensori dei tre ex dirigenti condannati annunciano il ricorso, mentre la Procura generale valuta iniziative sulle assoluzioni A nove anni dalla tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola, il quadro giudiziario resta aperto. All'indomani della sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Perugia, i legali dei tre ex dirigenti della Regione Abruzzo condannati hanno manifestato l'intenzione di proporre ricorso in Cassazione. Parallelamente, negli uffici del procuratore generale di Perugia, Paolo Barlucchi, è in corso una valutazione su eventuali impugnazioni, in particolare in relazione alle assoluzioni.