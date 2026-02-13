Rigopiano Marsilio | Sentenze tardive riaprono le ferite delle famiglie
Il governatore Marco Marsilio ha criticato le sentenze tardive emesse dall’appello-bis a Perugia, che hanno riaperto le ferite delle famiglie delle vittime della valanga al Rigopiano. Dopo anni di attesa, il giudice ha condannato tre imputati, assolto cinque e prescritto due casi, lasciando un’ombra di insoddisfazione tra chi ha perduto i propri cari. Marsilio ha sottolineato come queste decisioni arrivino troppo tardi, rischiando di vanificare ogni sforzo di giustizia.
Pescara - Il presidente della Regione Abruzzo commenta l’esito dell’appello-bis a Perugia: tre condanne, cinque assoluzioni e due prescrizioni nel procedimento sulla tragedia dell’hotel. La nuova pronuncia giudiziaria sulla tragedia di Rigopiano riporta al centro dell’attenzione una delle pagine più drammatiche per l’Abruzzo. A margine di una conferenza stampa, il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha commentato l’esito del processo d’appello-bis celebrato a Perugia, conclusosi con tre condanne, cinque assoluzioni e due prescrizioni. Secondo Marsilio, la lunga vicenda giudiziaria avrebbe contribuito ad amplificare il dolore dei familiari delle vittime. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
