Riforma della giustizia a Reggio Calabria infopoint per dire No

A Reggio Calabria, un infopoint è stato allestito per opporsi alla riforma della giustizia, che molti considerano dannosa. La decisione deriva dalla preoccupazione che la riforma possa indebolire il sistema giudiziario e mettere a rischio l’indipendenza dei magistrati. La creazione di questo punto informativo mira a sensibilizzare i cittadini sui potenziali rischi della legge e a coinvolgere la comunità nel dibattito.

Il Comitato a difesa della Costituzione promuove incontri pubblici in vista del referendum del 22 e 23 marzo e sottolinea: "In gioco l’equilibrio tra i poteri e i diritti di tutti" La riforma della giustizia è ormai al centro del dibattito pubblico, tra sostenitori che la ritengono un passaggio necessario per modernizzare l’assetto istituzionale e oppositori che la giudicano un intervento sbilanciato, capace di alterare l’equilibrio tra i poteri dello Stato. Il referendum confermativo del 22 e 23 marzo si avvicina e il confronto si intensifica anche nei territori, dove associazioni e comitati promuovono momenti di approfondimento per informare i cittadini sui contenuti della riforma.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Approfondimenti su reggio calabria

Il procuratore di Reggio Calabria, Borrelli, critica senza mezzi termini la riforma sulla giustizia.

Il ministro Nordio attacca duramente le critiche sulla riforma della giustizia, definendole “blasfeme” chi sostiene che limiti l’indipendenza delle toghe.

Ultime notizie su reggio calabria

Argomenti discussi: Riforma costituzionale della giustizia: cambia il quesito; Guida al referendum costituzionale sulla giustizia; Referendum sulla giustizia: quando la sinistra tira fuori il jolly del fascismo, vuol dire che è abbastanza disperata.; Referendum costituzionale sulla magistratura: perché abbiamo deciso di votare NO.

Gratteri contro la riforma della giustizia, quando a Lezioni di Mafie spiegò il legame tra ’ndrangheta e Massoneria deviataLe dichiarazioni di Nicola Gratteri sulla riforma della giustizia e sul referendum stanno accendendo il confronto pubblico. la7.it

Referendum Giustizia, il Sì alla riforma cala nei sondaggi ma per Arianna Meloni non è voto sul governoA poco più di un mese dal referendum sulla Giustizia, i sondaggi vedono testa a testa tra Sì e No. Arianna Meloni dice che non è un voto sul governo ... virgilio.it

Maltempo Reggio Calabria, tutte le FOTO del Lungomare distrutto: il "chilometro più bello d'Italia" in macerie | GALLERY - facebook.com facebook

Maltempo al Centro-Sud, Calabria e Sicilia in crisi Criticità a Catanzaro e Reggio Calabria. Bufera in Sicilia, scuole chiuse ed Eolie isolate x.com