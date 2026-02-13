RIDE 6, il Gran Turismo delle due ruote, torna sulle piste italiane dopo due anni e mezzo dall’ultima versione, con poche novità ma tanta voglia di tornare a conquistare gli appassionati.

Dopo due anni e mezzo da RIDE 5, Milestone torna alla carica con il nuovo capitolo del “ Gran Turismo delle due ruote ”. Un titolo che ha accumulato un buon seguito conquistando gli amanti delle moto che, magari, al posto di un’esperienza più simulativa desiderano qualcosa con una giocabilità più arcade e un realismo nella rappresentazione di mezzi e tracciati. RIDE 6 eredita questa linea e la segue fedelmente, alzando l’asticella con l’aiuto di Unreal Engine 5.e ispirazione da Forza Horizon. Va detta così perché il concetto di RIDE Fest qui introdotto è chiaramente una derivazione dalla formula vincente del Festival Horizon. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - RIDE 6, il Gran Turismo delle due ruote ritorna…con poche novità

Polyphony Digital lancia il primo grande aggiornamento del 2026 per Gran Turismo 7.

