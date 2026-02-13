Ricercato da 16 anni torna in Italia per tifare l’hockey alle Olimpiadi | 44enne arrestato a Milano

Ricercato da 16 anni, il cittadino slovacco di 44 anni torna in Italia per tifare l’hockey alle Olimpiadi di Milano: le forze dell’ordine lo hanno arrestato ieri sera in centro, dopo aver scoperto che era sfuggito alla cattura per quasi due decenni. L’uomo, già condannato per reati legati alla criminalità organizzata nel suo paese d’origine, aveva deciso di venire a Milano appositamente per seguire le partite della nazionale slovacca, ma è stato riconosciuto e fermato dai poliziotti durante un controllo di routine in piazza del Duomo.

Qualcuno direbbe che ha fatto un passo falso, ma nel caso specifico è scivolato sul ghiaccio. Un latitante slovacco era venuto a Milano per tifare la sua nazionale di hockey sul ghiaccio alle Olimpiadi invernali: è stato bloccato dalle autorità. Adesso è detenuto a San Vittore. Ricercato da sedici anni, l'uomo risultava colpito da un'ordine di cattura emesso dal Tribunale di Bolzano nel 2010 per furti in esercizi commerciali. I Carabinieri hanno rintracciato il 44enne in seguito a una segnalazione partita da una struttura turistica in zona Baggio. L'operazione è avvenuta nella mattinata dell'11 febbraio all'interno di un camping in via Ajraghi, in zona Varesina.