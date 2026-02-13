Riccione si fa ancora più verde | al via il piano di ripiantumazione per oltre 180 nuovi alberi

Riccione avvia il piano di ripiantumazione per oltre 180 alberi. La città punta a diventare più verde, rispondendo alla crescente esigenza di spazi naturali. Le operazioni sono già in corso, con alberi di diverse specie che arricchiscono parchi e vie principali. Il progetto mira a migliorare l’ambiente e la qualità della vita dei cittadini.

L'assessore all'Ambiente Christian Andruccioli: "Questo piano rappresenta un passo concreto nella strategia di adattamento climatico della città" E' partito in questi giorni un ambizioso progetto di forestazione urbana che vedrà la messa a dimora di oltre 180 nuovi alberi su tutto il territorio di Riccione. L'intervento, pianificato da Geat con l'amministrazione comunale e con l'obiettivo di rafforzare il polmone verde cittadino, non si limita a una semplice sostituzione, ma rappresenta una vera operazione di rigenerazione ambientale che coinvolge parchi, viali storici e giardini scolastici.