Ricciardi firma l’impresa Terzo posto alla Maratona

Cinquantasette chilometri di bracciate, una dopo l'altra, ignorando difficoltà e fatica e senza fermarsi mai, per compiere un'impresa epica. Niccolò Ricciardi, il 'Riccio' del nuoto spezzino, è stato protagonista di un'altra pagina sportiva da ricordare: si è classificato terzo nella Maratona del Nuoto in acque libere, la Santa Fe-Coronda, sul rio Paranà (Argentina). Il portacolori della Superba Nuoto sezione Spezia è salito sul terzo gradino del podio dopo 8 ore e 53 minuti di gara in condizioni difficilissime, con una temperatura di ben 29 gradi in acqua e 40 esterna. Lo hanno preceduto altri due atleti tricolori: il vincitore Alessio Occhipinti (Fiamme OroCC Aniene, 8h42'59'') e il secondo Giuseppe Ilario (Fiamme OroCC Napoli) 8h50'22''.