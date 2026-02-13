Riccardo Stimolo scatena polemica ad Amici 25 | mima un rapporto orale prima di discutere con Alessio

Riccardo Stimolo ha scatenato polemiche ad Amici 25 quando, prima di avvicinarsi ad Alessio e Alex per discutere, ha mimato un gesto che sembrava un rapporto orale. Il gesto, evidente anche alle telecamere, ha subito attirato l’attenzione degli spettatori sui social, dove molti hanno condannato la scena come inappropriata e fuori luogo. Questa azione ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan del programma e gli utenti online, dividendo le opinioni sulla sua intenzionalità e sui limiti delle scene in diretta.

