Ribera Steak House a Tokyo è famosa per il suo ambiente unico, ma la vera attrazione sono gli odori che avvolgono il quartiere di Gotanda. Qui, le fragranze di carne alla griglia e di spezie tradizionali si mescolano tra le strade strette, creando un’atmosfera che riporta indietro nel tempo. Se chiudete gli occhi, potete immaginare le serate degli anni Settanta e Ottanta, quando i profumi di questo locale si diffondevano tra i passanti. Un dettaglio concreto: molti clienti ricordano ancora il forte sentore di carne che invadiva l’aria durante le cene condivise.

A Tokyo, la geografia non è fatta di strade, ma di odori. Se chiudete gli occhi e lasciate che la memoria olfattiva vi guidi nel quartiere di Gotanda, tra la fine degli anni Settanta e l'inizio dei Novanta, non sentirete l'odore dei ciliegi o dell'incenso dei templi. Sentirete un profumo denso, quasi solido, di aglio bruciato, salsa di soia caramellata e grasso animale che sfrigola su piastre di ghisa roventi. È un odore che si aggrappa ai vestiti, che penetra nei pori, un odore che promette una sazietà primitiva. In questo angolo di città, incastrato tra love hotel dalle insegne discrete e stazioni ferroviarie dove i pendolari scorrono come un fiume grigio, sorgeva – e resiste ancora, come un monolite in un campo di grano spazzato dal vento – il .