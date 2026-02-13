Ribaltone in panchina accordo raggiunto con Tudor | le ultime

Il tecnico croato Andrea Tudor lascia la Juventus dopo aver firmato un accordo con un nuovo club. La decisione nasce dalla risoluzione del suo contratto con i bianconeri, che lo ha fermato dall'ottobre scorso, quando è stato esonerato. Ora Tudor si prepara a tornare sulla panchina, con un incarico che dovrebbe partire nelle prossime settimane.

Il tecnico croato ha da poco risolto il contratto con la Juventus Tudor sta tornando in panchina. Il tecnico croato è fermo dallo scorso ottobre, quando è stato esonerato dalla Juventus. Di recente ha risolto il contratto che lo legava al club bianconero fino al 2027, proprio per essere libero di accarsi subito altrove. O meglio, alla prima chiamata che lui reputava interessante per la sua ancora giovane carriera da allenatore. Ribaltone in panchina, contatti avviati con Tudor: le ultime (AnsaFoto) – Calciomercato.it L’opportunità giusta, forse, è il Tottenham che ieri ha licenziato Frank dopo una lunga serie di risultati negativi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

