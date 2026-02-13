Restauro degli affreschi all' Abbazia del Monte raccolti i 200mila euro Attualmente sono nove i monaci benedettini

L’abbazia del Monte ha raccolto 200 mila euro per il restauro degli affreschi, un intervento che si è reso necessario dopo decenni di usura. La somma è arrivata grazie alla generosità di molte persone e associazioni del territorio. Attualmente, nella struttura vivono nove monaci benedettini, che continuano a custodire e mantenere il sito. Durante l’ultima serata del Rotary Club Cesena, guidato da Ombretta Sternini, si è parlato proprio di questo progetto di recupero artistico.

Al Rotary è stato fatto il punto sul restauro degli affreschi della Sala Capitolare dell'Abbazia a cui partecipa con un contributo anche il sodalizio cesenate L'arte millenaria della Basilica del Monte è stata al centro dell'ultima conviviale del Rotary Club Cesena guidato per l'annata in corso da Ombretta Sternini. L'occasione è stata il punto sul restauro degli affreschi della Sala Capitolare dell'Abbazia a cui partecipa con un contributo anche il sodalizio cesenate. In una serata densa che ha valorizzato l'impegno della Fondazione della Cassa di Risparmio che, oltre a metterci risorse economiche proprie, ha messo in gioco le sue relazioni con la città in un fundraising che ha coagulato la generosità di una cinquantina di aziende che hanno devoluto ciò che mancava ai 200 mila euro necessari per l'intervento.