Resident Evil 2 | il videogioco horror sotto sequestro in Italia e la battaglia legale per la censura

Il 1999, il Tribunale di Roma decise di sequestrare *Resident Evil 2* di Capcom, ritenendolo troppo violento e inadatto alla vendita in Italia. La scelta arrivò dopo numerose proteste di genitori e associazioni che segnalavano scene troppo cruente per i giovani. Da allora, il videogioco è rimasto al centro di una lunga battaglia legale sulla censura e sulla libertà di espressione nei videogiochi. La vicenda riflette le tensioni tra il desiderio di proteggere i minori e la libertà di creare contenuti artistici e di intrattenimento.

Resident Evil 2: Quando un videogioco finì sotto sequestro in Italia. Nel 1999, il Tribunale di Roma decise di sequestrare il videogioco *Resident Evil 2* di Capcom, ritenendolo inadatto alla vendita nel territorio italiano. La vicenda, che coinvolse anche il primo capitolo della serie, scatenò un acceso dibattito sulla censura dei videogiochi e sulla percezione della violenza nei media digitali, culminando in una battaglia legale vinta dalla casa produttrice. L'episodio rivela le difficoltà dell'Italia nel confrontarsi con un nuovo linguaggio espressivo e le sue paure ancestrali verso l'innovazione.