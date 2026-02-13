Gian Gaetano Bellavia, consulente di Ranucci, è stato iscritto nel registro degli indagati a Milano nel corso dell’indagine sul report “Il grande pasticcio”. Bellavia afferma di non capire quale reato gli venga contestato, nonostante le accuse siano state formalizzate da alcuni investigatori che hanno approfondito le sue comunicazioni. La vicenda si è fatta più complessa dopo che gli inquirenti hanno analizzato alcune email scambiate con il suo cliente, che secondo gli investigatori potrebbero nascondere elementi sospetti.

Gian Gaetano Bellavia dice di non capire quale sia il reato per il quale è finito sotto indagine a Milano. Ed è strano per uno che ha rapporti con una ventina di procure italiane e collabora da anni con Report, trasmissione d’inchiesta di Rai3, condotta da Sigfrido Ranucci, il re dei segugi dell’informazione pubblica che sforna scoop ed esclusive da fare invidia a Woodword e Bernstein, ma non ha ancora scoperto alcuno scandalo Watergate, casomai le chat di Maria Rosaria Boccia. «Violazione della privacy? Detta così è molto vaga, non so cosa dire», ha risposto Bellavia ieri all’Agi che gli chiedeva un commento, «non è un reato, ci vuole un articolo del codice penale per capire qual è l’indagine. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Report, il grande pasticcio: indagato Bellavia, il consulente di Ranucci

