Il rettore Giorgio Calcagnini lascerà l’ateneo a ottobre, quando i professori voteranno per eleggere il suo successore, e già si registrano tensioni tra i docenti sul candidato più adatto.

A ottobre l’ateneo voterà per eleggere la sua nuova guida: il mandato del rettore Giorgio Calcagnini lascerà il posto ad un nuovo volto, e già si stanno muovendo le acque e l’ambiente si chiede chi saranno i candidati che emergeranno tra primavera ed estate. Stimola il dibattito sui punti chiave del futuro mandato il professor Alberto Renzulli (foto), ordinario di Geologia e delegato rettorale alla cooperazione internazionale allo sviluppo, già membro del Consiglio Universitario Nazionale. Professore, che università erediterà il nuovo rettore? "Credo che l’attuale governance di ateneo abbia saputo prevedere per tempo le difficoltà che il sistema universitario italiano sta attraversando da alcuni anni e, grazie a una lungimirante programmazione, il reclutamento di nuovi ricercatori e docenti sta continuando. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Renzulli: "Il rettore che verrà troverà un nuovo equilibrio"

